Canale 8 – Del Genio: “Ce l’ho con la Federazione slovacca, con Calzona e Lobotka”

Il giornalista Paolo Del Genio, dopo la convocazione di Stanislav Lobotka in Nazionale, e la sua titolarità nell’ultima gara di Nations League tra Slovacchia ed Estonia, ha espresso il suo parere. Queste le sue parole in diretta a ‘Linea Calcio’: “Ce l’ho con la Federazione slovacca, ce l’ho con Calzona e ce l’ho pure con Lobotka! Perché Lobotka poteva dire: ‘Mister non me la sento, è una partita inutile, domenica c’ho Napoli-Roma, devo rientrare, loro mi pagano e sono la mia società, non farmi giocare’. Quindi ce l’ho con tutti e tre: Slovacchia, Calzona e Lobotka. Me la prendo per il 40% con Calzona e Lobotka e per il 20% con la Federazione slovacca che pensa ai fatti suoi. Calzona per riconoscenza verso il Napoli e Lobotka per super riconoscenza verso il Napoli, in una maniera o un’altra dovevano trovare una soluzione. Resta immutata la stima che ho per Calzona e Lobotka, ma questa cosa non mi è piaciuta”.

