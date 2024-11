La Gazzetta dello Sport – Colpani: “L’Inter la più forte, l’Atalanta può essere la loro rivale più tosta”

Il centrocampista della Fiorentina, Andrea Colpani, è stato intervistato dal quotidiano: “Io pupillo di Palladino? Non mi pesa, anzi è un motivo per dare il 110% per lui e la Fiorentina. Il mister vive per questo, ha una fame incredibile, vuole allenare e vincere. Mi ha trasformato a Monza. Facevo la mezzala, Palladino mi ha portato più vicino alla porta, mi lascia libero di tentare la giocata e mi aiuta in difesa, perché prima di tutto non dobbiamo prendere gol.

Obiettivi? Cavalchiamo l’onda, ma stando con i piedi per terra. Abbiamo meno individualità, ma mentalità e unione. L’Inter è la più forte di tutte, il Napoli un’insidia, come l’Atalanta di Gasperini che può essere la più tosta rivale dei nerazzurri”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Assogna: “Hummels, la sua leadership potrebbe diventare un valore! Ranieri ha già un obiettivo col Napoli”

Zielinski controbatte alle critiche: “Ho chiesto una foto a CR7, perché non è appropriato? Cosa avrei dovuto nascondere?”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”