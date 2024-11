Sky Sport – Assogna: “Hummels, la sua leadership potrebbe diventare un valore! Ranieri ha già un obiettivo col Napoli”

Il giornalista Paolo Assogna, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare, dopo l’arrivo di Claudio Ranieri, al timone della Roma: “Recuperare tanti giocatori in difficoltà sarà uno dei tanti obiettivi di Claudio Ranieri in vista della ripartenza del campionato contro il Napoli.

Intanto Hummels, Juric non lo riteneva in condizione sufficiente a sostenere duelli individuali spesso a campo aperto, in un sistema di gioco più coperto la sua leadership potrebbe diventare un valore. Per Soulé il nuovo allenatore della Roma ha sempre avuto parole di elogio, sicuramente ci sarà spazio per il suo talento. Difficile vederlo insieme a Dybala specialmente in questa prima fase. L’altro recupero che dovrà fare Ranieri riguarda la vecchia guardia, rappresentata da Cristante e Pellegrini. Difficile da comprendere i fischi dello stadio a due eccellenti professionisti che mai hanno avuto mancanze in quanto impegno. Non sono in un momento particolarmente brillante, ma questa fase prolungata di collettiva contestazione è un sentimento di solito utilizzato a chi si tira indietro nei momenti più caldi. Atteggiamento difficile da riscontrare sia in Cristante che nel capitano”.

