La Gazzetta dello Sport – Lukaku sotto pressione, i tifosi si aspettano di più da lui

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Romelu Lukaku. I tifosi lo mettono sotto pressione, chiedendogli di più. Domenica scenderà regolarmente in campo per la sfida contro la Roma, nonché la sua ex squadra. Inoltre, dopo le ultime gare, ci si aspetta una crescita da parte del centravanti, che è stato tanto atteso dallo stesso Conte. Per adesso è fermo a 4 gol e 4 assist. Deve migliorare il suo rendimento offensivo per la crescita del Napoli in zona gol.

