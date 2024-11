la Repubblica – Conte, oggi in allenamento anche Lukaku e Rrahmani

Antonio Conte riceverà due piacevoli sorprese alla ripresa degli allenamenti. La squadra tornerà oggi a Castel Volturno, per la preparazione in vista della sfida interna contro la Roma. Si uniranno al gruppo anche Romelu Lukaku e Amir Rrahmani, che sono rientrati in anticipo dalle proprie nazionali.

Il belga è stato impiegato solo nella prima partita contro l’Italia, ma sta bene e oggi si allenerà i gruppo. Il difensore Kosovo ha saltato l’ultima gara a causa della squalifica, e così come Lukaku, è rientrato in anticipo e già oggi sarà a disposizione di Conte.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Assogna: “Hummels, la sua leadership potrebbe diventare un valore! Ranieri ha già un obiettivo col Napoli”

Zielinski controbatte alle critiche: “Ho chiesto una foto a CR7, perché non è appropriato? Cosa avrei dovuto nascondere?”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”