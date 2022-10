Alessandro Formisano: “A Natale sorprese per i tifosi”, poi la rivelazione sulla maglia più venduta

Alessandro Formisano, l’intervista a RKKN

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito le sue parole:

Formisano:

“Per la gara contro il Bologna ci saranno i biglietti della tribuna family e i biglietti omaggio per gli under 14 come da normativa. Per la sfida di domani contro l’Ajax i varchi del Maradona apriranno a partire dalle ore 16, invitiamo i tifosi ad anticiparsi il prima possibile. Gli organi di polizia ci informano di aver individuato dei biglietti falsificati, per questo i controlli saranno minuziosi“.

“Costi diversificati per i due anelli? L’abbiamo fatto per la campagna abbonamenti, in occasione della Champions abbiamo adottato un criterio diverso. Abbiamo premiato gli abbonati con uno sconto e per chi si abbonerà a tutte e tre le gare del girone“.

“Ci saranno altre maglie tematiche? Dalla stagione 2021/22 il Napoli è distinto per l’autoproduzione del materiale tecnico. D’altronde, con Armani lavoriamo insieme ad un team tecnico. Halloween è un’idea del presidente che ha avuto lo scorso anno: siamo stati i primi a lanciare questa maglia. Ci avviamo verso il tutto esaurito per le vendite. Anche per Natale avremo delle sorprese, starete a vedere”.

