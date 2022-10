Pedullà: “Siamo ai dettagli per il rinnovo di Lobotka. Poi toccherà a Mario Rui e Anguissa”

Pedullà sui rinnovi di Lobotka, Anguissa e Mario Rui

Il Napoli continua a lavorare sul fronte rinnovi, con Lobotka che sembra ormai ad un passo dalla firma del nuovo accordo. Come riportato da Alfredo Pedullà al portale della Gazzetta dello Sport, oltre lo slovacco si lavora anche per rinnovare con Anguissa e Mario Rui. Ecco quanto riportato:

“C’è chi lavora per un nuovo ciclo che è già partito, come Cristiano Giuntoli col suo Napoli. Quella degli azzurri è una bella strategia per i rinnovi di contratto. Alex Meret è stato blindato, così come Alessio Zerbin. Il prossimo passaggio sarà Stanislav Lobotka, che è la vera rivelazione di quest’anno. Tra poco, dovrebbe firmare un contratto fino al 2028 con base 2.5 milioni di euro di stipendio. Ci sono anche Frank Anguissa e Mario Rui in procinto di rinnovare” ha rivelato l’esperto di mercato.”

