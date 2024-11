Instagram – Zielinski controbatte alle critiche: “Ho chiesto una foto a CR7, perché non è appropriato? Cosa avrei dovuto nascondere?”

La Polonia ha subito un brutto ko contro il Portogallo venerdì sera. Una serata da dimenticare per la nazionale di Piotr Zielinski, che è sceso regolarmente in campo. Tuttavia, il giocatore è finito sotto i riflettori, dopo aver chiesto, a fine gara, una foto a Cristiano Ronaldo. L’interista, però, non ci sta alle critiche e controbatte prontamente:

“Quello che è successo è che io e Zalewski ci siamo avvicinati e gli abbiamo chiesto una foto. Non ha avuto problemi, né Cristiano né noi. E questo è tutto. Non mi interessa quello che succede nei media. Per me Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore della storia. Avevo voglia di scattare una foto con lui, così l’ho fatto. Perché non è appropriato? Abbiamo perso e cosa avrei dovuto nascondere?“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calemme: “Real su Rafa Marin? Non mi risulta che partirà”

Cannella: “Via Juan Jesus, dentro Hummels o Martinez Quarta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”