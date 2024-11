Tuttosport – Il Torino vuole Simeone: ADL chiede 15 milioni per cederlo

Giovanni Simeone, è uno degli obiettivi principali del Torino per gennaio. Il club granata è a caccia di una punta, dopo l’infortunio di Zapata. Il sostituto che piace di più è l’attaccante azzurro, e il Napoli ha risposto prontamente al corteggiamento: il giocatore si muoverà solamente per una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro. Tuttavia, Urbano Cairo la ritiene eccessiva, tanto da chiedere un prestito con diritto di riscatto, ma si potrebbe arrivare a un accordo con un obbligo.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calemme: “Real su Rafa Marin? Non mi risulta che partirà”

Cannella: “Via Juan Jesus, dentro Hummels o Martinez Quarta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”