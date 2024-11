Le pagelle – Buongiorno bocciato: “Si perde Rabiot sul gol. È meno solido del solito”

Alessandro Buongiorno questa volta, dopo la sconfitta di ieri contro la Francia, non supera l’esame. Il giocatore ha rimediato diverse insufficiente:

La Gazzetta dello Sport, 5.5: “Preso in mezzo sul gol di Rabiot, che salta sul suo ritardo nel gioco delle marcature, sconfinato in incertezza. Pare meno solido del solito”.

Corriere dello Sport, 5.5: “Fra lui e il compagno di cordata salta Rabiot per lo 0-1, le colpe dell’uno ricadono anche sull’altro. Meglio in marcatura che in fase d’impostazione”.

Corriere della Sera, 5: “Un passo di troppo lo costringe a saltare all’indietro sul corner dell’1-0 e a perdersi Rabiot. Uno smacco per un marcatore all’antica come lui”.

