Sirigu deluso da Spalletti e dal Napoli: il motivo. Scambio con Gollini in dirittura d’arrivo

Sirigu deluso da Spalletti e dal Napoli, la situazione

Calciomercato Napoli – Sirigu sempre più verso l’addio dal club azzurro. Ormai è in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà allo scambio fra Napoli e Fiorentina, con Gollini che arriverà in azzurro e Sirigu in viola. Sullo scambio Gollini Sirigu, ecco quanto scrive

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia:

“Sirigu out con la Cremonese, ma il portiere ex Genoa si aspettava di trovare spazio. Ma così non è stato, complice anche la rinascita del portiere classe ’97 che si è ripreso la fiducia dell’ambiente azzurro. Zero minuti per Sirigu in azzurro, un’assenza di minutaggio che ha portato un certo malumore al portiere, fino ad arrivare alla decisione di cambiare aria con il benestare del Napoli che ha aperto allo scambio con Gollini. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo e la panchina di ieri sera è la conferma che Sirigu è un “corpo estraneo” di questo Napoli. L’addio è sempre più vicino, Fiorentina lo aspetta”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

SSC Napoli, il report: aggiornamento condizioni Kvaratskhelia

Ferrero nuovo pres. Juventus: “Ci difenderemo in tutte le sedi competenti: penale, sportiva e civile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici