Ferrero nuovo pres. Juventus: “Ci difenderemo in tutte le sedi competenti: penale, sportiva e civile”

Le prime dichiarazioni di Ferrero nuovo presidente della Juventus

Ultime Serie A – Quest’oggi è stato nominato il nuovo CdA della Juventus, che vede tra i suoi componenti anche il nuovo presidente bianconero Gianluca Ferrero e il nuovo direttore generale Maurizio Scanavino.

Di seguito le prime dichiarazioni di Gianluca Ferrero neo presidente della Juventus:

“Voglio essere molto chiaro: ho assunto questo impegno con l’idea di dare il massimo del mio impegno per la Juventus. Nei prossimo mesi ci aspettano delle sfide per le quali riteniamo di avere l’esperienza, la competenza, la determinazione per difendere la Juventus in tutte le sedi competenti: quella penale, sportiva e civile. Lo faremo con determinazione, rigore ma anche pacatezza senza nessuna forma di arroganza. Abbiamo sempre rispettato, rispettiamo e rispetteremo coloro che sono chiamati a giudicarci. Vogliamo però uguale rispetto per la nostra società per poter discutere con rigore e serietà nelle sedi competenti quelle che sono state le motivazioni del nostro agire. Vi ringrazio per questo”.

