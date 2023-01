SSC Napoli, il report: aggiornamento condizioni Kvaratskhelia

SSC Napoli, il report odierno

Ultime notizie SSC Napoli – Dal report dell’allenamento odierno degi azzurri al Konami Training Center di Castel Volturno, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Rientra Diego Demme, assente ieri per la nascita della figlia del centrocampista azzurro.

SSC Napoli, il report e l’aggiornamento sulle condizioni di Kvaratskhelia

Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma all’Arechi sabato per la 19esima giornata di Serie A (ore 18). Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente si sono spostati in campo dove hanno svolto lavoro di forza, accelerazioni e seduta tattica.

Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Demme ha fatto intera seduta in gruppo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Napoli-Cremonese, ultime di formazioni: esordio per Bereszynski

Maltempo a Napoli, allerta in vista della gara con la Cremonese: tavolo di lavoro Protezione Civile SSCN

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici