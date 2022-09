Repubblica – Spalletti, vittorie e rinnovi: ecco il piano di ADL.

Aurelio De Laurentiis ha scoperto la bellezza del low profile, studiando una nuova strategia che lo vede spesso lontano dal campo. Difatti, l’ultima volta che ADL si è presentato ad una partita è stato solo a Roma contro la Lazio:

“Altro che traslocare tre giorni alla settimana a Castel Volturno, come il presidente aveva promesso a giugno. Spalletti è allergico alle ingerenze nelle questioni tecniche e sta lavorando bene pure con il contratto in scadenza, tant’è che la trattativa per il rinnovo non è all’ordine del giorno. È fuori dal campo che la società deve fare la sua parte e sta dando i suoi frutti la fine del gelo con la Figc per le multiproprietà. Anche a San Siro la direzione di gara di Mariani è stata ottima e finora Di Lorenzo & C. non hanno pagato dazio a errori arbitrali, a differenza del passato”.

