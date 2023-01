Demme, l’agente: “Resta a Napoli ed è felice”

Marco Busiello, agente di Diego Demme, ha annunciato che il centrocampista per ora resta al Napoli e sarebbe felice di ciò.

Diego Demme non andrà via da Napoli. Ad annunciarlo è stato il suo agente Marco Busiello ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Sul centrocampista italo tedesco si erano aperti dei dubbi circa il suo futuro con il club azzurro: ciò era dovuto al poco spazio in mezzo al campo che il tecnico Luciano Spalletti gli starebbe concedendo. Le parole di Marco Busiello però sembrano spazzare via i dubbi: per ora la permanenza di Diego Demme al Napoli sarebbe certa.

Ecco le sue parole:

“Il mio assistito al momento resta a Napoli. C’è stato un colloquio con Luciano Spalletti che ha confermato fiducia nei suoi confronti e lui è felice di restare. Il mercato è aperto, è vero, ma a lui fa piacere la stima del tecnico. Dopo la vittoria contro la Juventus era felicissimo.”

