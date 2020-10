Genoa, caso Covid: il Toro non vuole il rinvio ma i grifoni non si allenano

Situazione difficile in casa Genoa, con la squadra che continua a non potersi allenare

Il Genoa continua a fare i conti con le conseguenze del focolaio Covid. La squadra di Maran sta vivendo attimi di tensione, dovuti anche alle possibili nuove positività che potrebbero risultare nei test successivi e gli allenamenti non stanno venendo eseguiti. Da come riporta l’edizione genovese di Repubblica la squadra non può procedere con gli allenamenti e vorrebbe quindi rimandare il prossimo impegno di campionato con il Torino. I Granata però non sono favorevoli al rinvio del match e vogliono scendere in campo. A permettere il regolare svolgimento della partita sarebbe una norma della UEFA che permette ai club di giocare anche con un minimo di 13 giocatori negativi.

