Napoli, Arek Milik conteso da tre squadre: oltre ad Everton e Tottenham, ora c’è anche il PSG

Il PSG è in cerca di un attaccante e si è inserito nella corsa per Arek Milik del Napoli

Sulle sue tracce ci sono Everton e Tottenham ma ora, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, c’è un’altra pretendente per l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik: il Paris Saint Germain. I francesi sono in cerca di un attaccante e si sono inseriti nella corsa per l’attaccante polacco del Napoli, in scadenza di contratto nel 2021. Il giocatore ha una valutazione di 25 milioni di euro.

