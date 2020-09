SSC Napoli, il report di giornata: Manolas è rientrato in gruppo, terapie per Insigne

Napoli, seduta pomeridiana oggi per la squadra al Training Center di Castel Volturno. Manolas completamente recuperato

Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma domenica 4 ottobre alle ore 20:45. Dal sito ufficiale della società partenopea si legge che la squadra ha svolto una prima fase di riscaldamento a circuito. Successivamente esercitazione tattica per reparti e partitina a campo ridotto. Terapie per Insigne mentre Manolas ha svolto l’intera seduta col gruppo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Arek Milik conteso da tre squadre: oltre ad Everton e Tottenham, ora c’è anche il PSG

Coronavirus, il bollettino del 30 settembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Azzolina, concorsi sicuri, chi dice no strumentalizza