Calciomercato – Fernando Llorente vorrebbe la Juventus: la risposta del club bianconero

Calciomercato – Fernando Llorente vorrebbe ritornare alla Juventus: ecco la risposta della società bianconera

Calciomercato – Fernando Llorente è alla ricerca di una nuova esperienza per questo campionato appena iniziato. L’attaccante spagnolo si è proposto anche alla Juventus, ma il club bianconero, così come riportato dal portale calciomercato.com, ha declinato la richiesta e ha risposto con un secco “no”. Anche perché il Napoli vorrebbe un conguaglio da circa 5 milioni di euro, in caso contrario lascerebbe allo spagnolo il cartellino in mano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

RKK – La SSC Napoli comunica che in questa settimana nessun tesserato rilascerà dichiarazioni

UFFICIALE – SSC Napoli comunica l’esito dei tamponi: tutti negativi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Azzolina, concorsi sicuri, chi dice no strumentalizza