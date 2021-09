Napoli: Demme ancora ai box, spunta la possibile data del rientro in campo

Luciano Spalletti dovrà attendere ancora a lungo prima di riavere a disposizione il centrocampista

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna parla di Diego Demme. L’ex centrocampista del Lipsia ha rimediato un infortunio (per il quale è stata necessaria l’operazione) nel pre-season, in un’amichevole contro il Pro Vercelli. Stando a quanto si legge i tempi stimati per il suo ritorno in campo sono ancora lunghi, si parla di metà ottobre per riaverlo in condizione di poter giocare.

