UFFICIALE – Genoa-Torino rinviata: cambia il protocollo Covid

Genoa-Torino rinviata

Genoa-Torino rinviata, questa la decisione ufficiale presa per la partita di Serie A in programma sabato alle 18:00. Provvedimento adottato dalla Lega Calcio in seguito ai 15 casi di positività al Covid-19, riscontrati nel Genoa tra giocatori e componenti dello staff.

Da adesso in poi si applicherà la normativa Uefa in merito alle positività da Covid-19: i club possono e devono scendere in campo avendo come minimo 13 giocatori di movimento e 1 portiere negativi.

