Napoli, caso Genoa: preoccupa positività di Behrami, ha abbracciato Gattuso

Aumenta la preoccupazione in casa Napoli dopo l’annuncio dei positivi del Genoa

A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport

Il focolaio di positivi in casa Genoa continua ad avere ripercussioni sul Napoli. La squadra è ormai da giorni molto preoccupata e nervosa e anche dopo i primi test, risultati negativi al Covid, la tensione rimane alta. Una notizia che ha scosso ulteriormente gli animi in casa Napoli è la positività di Valon Behrami, lo riporta la Gazzetta dello Sport. Nell’edizione odierna del quotidiano si legge che il centrocampista svizzero, oltre ad aver salutato diversi ex compagni, abbia pure abbracciato Gattuso subito dopo la fine della partita, per chiarire delle incomprensioni accadute durante il match.

Il club azzurro si sottoporrà ad altri due tamponi: nella giornata di oggi il secondo, mentre il terzo sabato, con risultati che verranno forniti lo stesso giorno.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Arek Milik conteso da tre squadre: oltre ad Everton e Tottenham, ora c’è anche il PSG

Coronavirus, il bollettino del 30 settembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Azzolina, concorsi sicuri, chi dice no strumentalizza