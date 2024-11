Le pagelle – Spalletti messo ko: “Notte horror! In attacco combina pochissimo”

Il ct della nazionale italiana, Luciano Spalletti, dopo il ko per 3-1 contro la Francia, non è stato promosso. Con questa sconfitta, l’Italia non passerà ai quarti di finale di Nations League come prima nel girone.

La Gazzetta dello Sport commenta: “Un passo indietro su tutto stavolta la formula uno+uno davanti viene disinnescata. E i calci piazzati, come aveva paventato, sono un rebus”.

Tuttosport: ” “L’Italia sulle azioni da palla inattiva è un pianto. E in attacco combina pochissimo, anche dopo il passaggio nel finale al 4-2-3-1. Il primo posto nel girone evapora e, con esso, tutti i vantaggi connessi. Notte horror”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calemme: “Real su Rafa Marin? Non mi risulta che partirà”

Cannella: “Via Juan Jesus, dentro Hummels o Martinez Quarta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”