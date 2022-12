Kim sulle voci di mercato: “Mi danno fastidio”

Le parole di Kim sulle recenti voci di mercato che lo hanno coinvolto

Kim Min-jae arrivò in estate dal Fenerbahce. Il suo era un compito arduo, non far rimpiangere Kalidou Koulibaly, e con prestazioni sempre più solide è riuscito nel suo compito. Il suo rendimento però non è passato inosservato e da tempo Manchester United e Tottenham lo tengono sotto osservazione. Il difensore del Napoli ha rotto il silenzio sulle voci di mercato a You Quiz, emittente tv coreana

Queste le sue parole:

“Ci sono un sacco di storie di mercato intorno a me, ma è soltanto da sei mesi che sono al Napoli. Ho evitato le interviste, una delle ragioni è che mi disturbano i rumors su di me”.

Fonte foto: Instagram @kiminjae3

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Doppio ruolo per Mourinho: solo in caso di ok della Roma. I dettagli

È fatta per lo scambio Bereszynski-Zanoli: ecco quando l’annuncio ufficiale, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Indagata la moglie di Aboubakar Soumahoro