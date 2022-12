UFFICIALE – Il responsabile per il marketing internazionale lascia il Napoli

Ufficiale, addio al Napoli del responsabile per il marketing internazionale

Andrea Sparisci, responsabile per il marketing internazionale e il digital del Napoli, ha annunciato il suo addio attraverso un messaggio su Linkedin. Ecco quanto riportato:

“Oggi è l’ultimo giorno del mio viaggio al Napoli. Un viaggio iniziato più di 6 anni fa, pieno di emozioni, di scoperte, di conoscenze e ricordi che porterò sempre con me. Ho avuto l’onore di lavorare per un club che non rappresenta solo il calcio ma molto di più. Ho avuto la fortuna di conoscere da vicino la città di Napoli, di lavorare con grandi allenatori, grandi calciatori, grandi colleghi con cui ho condiviso tutto il viaggio o solo una parte. Da tutti loro ho imparato tanto, tantissimo li ringrazio. Ringrazio il Presidente, la sua famiglia, i dirigenti per cui ho avuto l’onore di lavorare. Grazie a tutti i colleghi delle altre squadre, della Lega, della UEFA, delle agenzie. Grazie a tutti i partner con cui abbiamo creato attività sempre innovative e nuove nel panorama calcistico. Grazie a tutti i fornitori per il supporto costante. È stato un viaggio indimenticabile che porterò sempre con me. Grazie a tutti!“

