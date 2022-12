Caso Demme, il Napoli ha intenzione di trattenere il centrocampista

“Venti minuti rappresentano un’ossessione rinchiuse in tre presenze che sanno di nulla: Diego Demme si è ritrovato ai margini del Napoli non solo per l’autorevole esplosione di Lobotka, ma per esseri imbattuto – il 19 agosto – in un tackle rovinoso del destino e in una frattura del cuboide del piede sinistro. Rientrare è stato faticoso, e doloroso, e Demme ha potuto guastarsi cinque panchine in campionato e la Champions dalla tribuna. Il 4 gennaio si avvicina, il mercato chiama però a Demme il Napoli ha spiegato che avrebbe piacere di ritrovarselo al proprio fianco, perché i prossimi sei mesi saranno pieni di appuntamenti e di occasioni”.

