Simeone vicino alla Lazio ma poi saltò tutto, svelato un retroscena

Il Messaggero ha riportato un retroscena sull’attaccante Giovanni Simeone, che la scorsa estate sarebbe stato vicino alla Lazio.

Il quotidiano Il Messaggero si è soffermato sull’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, in particolare sul fatto che durante la scorsa sessione di mercato estiva sarebbe stato vicino a vestire la maglia della Lazio.

Ecco quanto si legge:

“A giugno il tecnico invocava uno alla Giacomo Raspadori, a Claudio Lotito è stato proposto Simeone a buon prezzo, ma alla fine si è deciso di puntare su un baby esterno adattato da far crescere senza mettere troppa pressione a Ciro, che non voleva il Cholito e aveva indicato l’amico Ciccio Caputo. La società lo ha bocciato per l’età, ma Sarri lo avrebbe accettato.”

Fonte foto: Instagram, @simeonegiovanni

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli-Atalanta, divieto ti trasferta per la tifoseria ospite

Calciomercato, non solo Napoli, Vicario piace anche alla Juventus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Naufragio largo Lampedusa, 20 salvati, recuperato cadavere