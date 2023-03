Sei club su Juan Jesus, ma pronto il rinnovo con il Napoli

Valter De Maggio è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Gol” ed ha parlato del rinnovo di Juan Jesus con il Napoli.

Il giornalista Valter De Maggio si è soffermato sul rinnovo del difensore del Napoli Juan Jesus ai microfoni di “Radio Gol”. Secondo le sue parole il giocatore e la Società starebbero già trattando l’argomento, nonostante ben sei club sarebbero interessati al brasiliano.

Ecco quanto dichiarato in merito:

“Il Napoli e l’entourage di Juan Jesus stanno parlando di un possibile rinnovo. Si tratta di un calciatore molto apprezzato sia in Italia che all’estero. Vi posso dire che c’è il concreto interesse di ben quattro squadre del campionato italiano di Serie A m anche quello di due club esteri, perché al momento potrebbe firmare per un’altra società avendo il contratto in scadenza a fine anno. Il calciatore, tuttavia, sta bene a Napoli e non spinge per andare via. Vedremo se si raggiungerà un accordo tra le parti.”

