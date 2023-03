Napoli, Politano: “Contro l’Atalanta gara difficile, ma vogliamo tornare a vincere”

Politano sul prossimo impegno contro l’Atalanta

L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del prossimo impegno degli azzurri e della stagione fin qui disputata. Ecco quanto dichiarato:

“Già da lunedì prepariamo la gara con l’Atalanta ,che è difficile ma vogliamo assolutamente tornare a vincere. Sappiamo che ci aspetta un match complicato, nonostante qualche loro sconfitta. La Dea è una squadra forte, fisica, viene nell’uno contro uno a tutto campo, dovremo essere bravi a tener palla e a sfruttare le nostre qualità. Giocando da Napoli porteremo a casa la vittoria. Contro la Lazio abbiamo provato in tutti i modi a riprendere la partita, non meritavamo la sconfitta. Sono venuti qui facendo un gioco non loro, Sarri gioca tanto a pallone mentre venerdì si sono chiusi e sono stati bravi a sfruttare l’occasione avuta. Fa parte del calcio, ma serve sempre il morale alle stelle, abbiamo fatto grandi cose e vogliamo continuare così. Mi aspettavo una stagione così bella? No, ma sin dal primo giorno nonostante avessimo perso giocatori importanti si è creato subito un bel gruppo. Si vedeva che i nuovi arrivi fossero brave persone e giocatori importanti, si sono messi subito a disposizione del mister. Non era facile ma si notava che la squadra voleva fare un’ottima stagione. Siamo sorpresi anche noi da quello che abbiamo fatto, ma il campionato è lungo e non si molla un centimetro. Durante gli allenamenti riesci a capire quello che ti puoi aspettare durante la stagione. C’era entusiasmo, ripeto. Abbiamo lavorato bene. Quasi tutti conoscevamo già Spalletti e i meccanismi venivano anche più semplici.

