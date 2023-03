NUMERI PRIMI – Napoli-Atalanta: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Atalanta – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la venticinquesima giornata di campionato.

Sabato 11 marzo Napoli ed Atalanta si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti devono lasciarsi alle spalle la sconfitta subita contro la Lazio, ovvero la prima sconfitta casalinga della stagione. Nonostante ciò il club azzurro continua a mantenere il distacco in classifica rispetto alle altre squadre: i punti che ha fino ad ora collezionato sono 65, ben 15 in più rispetto alla seconda. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si trova invece a quota 42 punti ed occupa il sesto posto. L’obiettivo Champions League non è per nulla impossibile per i bergamaschi, che dovranno però ritornare alla vittoria. Il club nerazzurro non vince dallo scorso 11 febbraio, quando sconfisse proprio la Lazio per 0-2.

I precedenti tra Napoli ed Atalanta

Napoli ed Atalanta si sono sfidate ben 103 volte nella massima serie calcistica italiana. Se ci concentriamo però sulle sfide avvenute in casa azzurre queste ultime sono in tutto 51. Il bilancio è a favore degli azzurri che fino a questo momento hanno portato a casa 34 vittorie contro le 7 dei bergamaschi. I pareggi sono quindi 10. L’ultima vittoria del Napoli in casa propria risale alla stagione di campionato 2020/2021: i partenopei si imposero per 4-0 siglando tutte le reti durante il primo tempo, nel giro di circa trenta minuti. L’ultimo pareggio risale invece alla stagione 2019/2020: il risultato finale fu 2-2. Infine, l’ultima vittoria dell’Atalanta avvenne durante la stagione 2021/2022, quando riuscì ad imporsi per 2-3.

Statistiche

Nelle ultime 15 gare andate in scena tra le due compagini il pareggio è avvenuto solo in un’occasione. Un altro dato curioso sta nel fatto che nelle ultime nove sfide disputate l’Atalanta ha sempre trovato il gol. Ciò non è mai accaduto con nessun altro club in Serie A: si tratta infatti della striscia di gare più lunga in cui i bergamaschi sono andati a segno.

Curiosità e cenni storici

Gian Piero Gasperini ha recuperato l’attaccante nerazzurro Duvan Zapata. Quest’ultimo ha esordito in Serie A nel 2013 proprio con la maglia del Napoli. Altro dato curioso: il Napoli è la squadra che ha segnato più reti su calcio d’angolo nei top 5 campionati d’Europa. L’Atalanta invece ha incassato fino ad ora 5 reti su calcio piazzato e tra le sei squadre migliori in Serie A si contende questo record negativo insieme al Milan.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Andrea Colombo della sezione di Como. C’è solo un precedente tra il direttore di gara ed il Napoli che risale proprio a questa stagione di campionato. La gara in questione è quella contro il Sassuolo dello scorso 17 febbraio, vinta dagli azzurri per 0-2. Con l’Atalanta i precedenti sono invece due ed il bilancio dei bergamaschi è di un pareggio ed una sconfitta. Il pareggio è avvenuto in campionato contro la Cremonese lo scorso 11 settembre, mentre la vittoria risale alla sfida di Coppa Italia contro lo Spezia dello scorso 19 gennaio.

