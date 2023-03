Formazione Napoli-Atalanta, Gasperini pensa al cambio modulo

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla formazione dell’Atalanta in occasione della sfida contro il Napoli.

Napoli-Atalanta sarà disputata il prossimo sabato e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime sulla probabile formazione di Gian Piero Gasperini.

“Particolare rilevante: Kvaratskhelia all’andata non c’era per infortunio e sarà interessante scoprire quale sarà l’impatto del georgiano sui meccanismi difensivi di Gasp. Striscia un unico dubbio, l’incertezza sul sistema atalantino. Non è scritto sulla pietra che Gasperini parta con la difesa a tre, complici le assenze di Koopmeiners e Zappacosta potrebbe disegnare una linea a quattro. Ipotesi remota, ma non da escludere a priori. Nel caso, qualcosa cambierebbe.”

Fonte foto: Instagram, @atalantabc

