Probabile cessione del Napoli ad un fondo straniero: l’indiscrezione

Il quotidiano Repubblica riporta una notizia relativa alla probabile cessione della SSC Napoli ad un fondo di investimenti straniero.

L’edizione odierna di Repubblica ha riportato una notizia circa la probabile cessione del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis. Di recente il Presidente azzurro ha affermato che non avrebbe intenzione di vendere la Società. Sul quotidiano però si legge che un dirigente di banca avrebbe ipotizzato tale cessione.

Secondo quanto riportato la suddetta informazione giungerebbe da Roma:

“Alla stampa estera De Laurentiis senior ha precisato che non venderà il Napoli. Vero. A Roma si dà per probabile la cessione a un fondo di investimenti straniero. Non è la prima volta. È stata sempre localizzata la fonte: un loquace dirigente di banca che fugge in avanti nella speranza di avvantaggiare il suo istituto, per guidare la transazione. De Laurentiis non osa immaginare il suo primo giorno da ex presidente del Napoli. Lo allontana da sé, fissando un limite stratosferico alla vendita.”

Fonte foto: Instagram, @aurelodelaurentiisofficial1_

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli-Atalanta, divieto ti trasferta per la tifoseria ospite

Calciomercato, non solo Napoli, Vicario piace anche alla Juventus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Naufragio largo Lampedusa, 20 salvati, recuperato cadavere