Tuttosport – Juve, tutto su Giuntoli: ma ADL non si farà trovare impreparato.

Secondo le testimonianze del quotidiano, sulla propria edizione odierna, sembrerebbe che la Juventus non sia intenzionata a mollare il colpo Cristiano Giuntoli. Anzi, nella classifica personale di Elkann, il ds del Napoli sarebbe al primo posto.

“Il modo di lavorare di Giuntoli piace molto alla Juventus di John Elkann e questo lo sa anche Aurelio De Laurentiis. Che ha Giuntoli sotto contratto fino al 30 giugno 2024, ma che da uomo di affari, di sport e di mondo sa come vanno certe cose. Adl non si farà trovare impreparato nel caso in cui il suo direttore dovesse chiedergli di essere liberato.