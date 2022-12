La Gazzetta dello Sport – Tonali: “Abbiamo le qualità per vincere lo scudetto”.

Il giocatore del Milan, Sandro Tonali, è stato intervistato dal quotidiano ed ha parlato della possibile vittoria dello scudetto. Il centrocampista si è lasciato andare ed ha espresso tutta la sua voglia di voler rimontare il Napoli, confermando ancora una volta la convinzione di essere una squadra forte e con le capacità di poterlo fare.

Sulla rimonta: “Mi chiedo perché non dovremmo crederci. Siamo fiduciosi per due motivi: mancano ancora più della metà delle partite e questo Milan è davvero forte. Non so se siamo più forti dell’anno scorso, ma abbiamo più esperienza. L’obiettivo è provare a vincerle tutte, abbiamo le qualità per farlo”.

Fonte foto: Instagram @sandrotonali

