Bereszynski, affare in dirittura d’arrivo: mancano solo le firme

Il Napoli ha colto l’occasione al volo, e non si è fatta scappare Bartosz Bereszynksi. L’edizione odierna del quotidiano conferma che la trattativa è in dirittura d’arrivo, ed è pronto lo scambio tra Napoli e Sampdoria:

È ormai una promessa da trasformare in firme l’affare con la Samp per lo scambio di prestiti tra l’italiano Zanoli e il polacco Bartosz Bereszynski, trent’anni e, come dicono in patria, la prospettiva della grande occasione dopo un buonissimo Mondiale. Da terzino sinistro della difesa a quattro: molto ben fatto al cospetto di Lozano e ben interpretato in generale, anche se le sue caratteristiche sono da specialista dell’altro versante. La fascia destra: arriverebbe, cioè arriverà a recitare il ruolo di vice Di Lorenzo”.

Fonte foto: Instagram @b_bereszynski

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Il responsabile per il marketing internazionale lascia il Napoli

Kim sulle voci di mercato: “Mi danno fastidio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tenta di strangolare la compagna davanti al padre, preso