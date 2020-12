Alvino: “Osimhen? Tornerà nel 2021, ma c’è qualche speranza per Napoli-Torino”

Alvino sul rientro di Osimhen

Ultime calcio Napoli – Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, rilasciando alcune dichiarazioni su Osimhen ed il Napoli:

“Osimhen? Il Napoli non intende rischiarlo fino a Napoli-Torino. Proprio per questa gara ci farei un pensierino per il rientro. Per non correre rischi di recidiva, si prenderanno tutti i giorni utili per recuperare con calma e non forzare i tempi. Un atleta in campo deve essere libero mentalmente, la spalla ti condiziona. L’obiettivo è la prima del 2021. Bravo al Napoli che ha superato le difficoltà senza l’attaccante sul quale era stata costruita la squadra di questa stagione: una rosa ampia che dimostra quanto bene si stia lavorando. Formazione? Meret in porta, torna Manolas ma ho un dubbio su Mario Rui visto che Ghoulam è recuperato. Zielinski è inamovibile per il Napoli di oggi con Insigne e Politano ai lati e Mertens centravanti”.

