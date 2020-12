Bucchioni rivela: “Il Napoli ha già due nomi per giugno, avviate trattative riscatto Bakayoko”

Bucchioni rivela: il Napoli prenota due colpi per giugno

Calciomercato Napoli – Enzo Bucchioni su TMW scrive sulle ultime novità di mercato del Napoli:

“E veniamo al Napoli. Parto da Milik. La certezza è che alla riapertura del mercato l’attaccante polacco andrà via. Interessi tanti ma al momento al club azzurro non sono arrivate offerte ufficiali. Probabilmente qualcosa inizierà a muoversi alla fine dell’anno. Il Napoli guarda molto anche al futuro.

Bakayoko si è inserito alla grande negli schemi di Gattuso ed è diventato un giocatore molto importante. E l’idea di provare ad acquistarlo a giugno comincia a essere concreta. Il discorso non è semplice anche per le richieste del Chelsea e l’ingaggio. Il Napoli sta valutando la strategia da adottare e in questi mesi cercherà di trovare la strada giusta. A gennaio difficile che possa esserci qualche innesto.

Il Napoli in prospettiva osserva la crescita di alcuni giocatori che si stanno mettendo in particolare evidenza. Tra questi c’è sicuramente Mattia Zaccagni, che sta disputando una grande stagione con la maglia del Verona. Il centrocampista gialloblù tra l’altro ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. L’altro è Gabriele Zappa, classe ‘99, in forza al Cagliari”.

