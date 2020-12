Napoli saluta Diego in massa e senza mascherine, Vicenza saluta Paolo Rossi con compostezza

Napoli saluta Diego coi fuochi d’artificio, Vicenza saluta Paolo Rossi con estremo ordine. Due mondi differenti

Napoli e Vicenza, due diverse città e relative reazioni messe a confronto. Riccordi Signori, per il quotidiano Il Giornale, prova a descrivere i momenti che hanno accompagnato le due tragedie. Quella napoletana, per la scomparsa di Maradona e quella vicentina per la morte di Paolo Rossi:

“La lunga strada quieta, alberata, ricca di presenze rade, che non è controsenso in tempo di Covid, e che porta al vecchio stadio Menti, pareva fossero tutti lì, distanziati come vuole l’ordine pubblico, in attesa del nero macchinone che trasportava Paolo Rossi: non avvolti uno sopra l’altro come sarebbe capitato a Napoli.

Abbiamo visto Napoli riesplodere tra fuochi d’artificio, ammucchiate selvagge, pianti senza mascherina, cortei senza limiti, trasgressioni al senso civico di un mondo ora diverso da quello illustrato dal suo idolo. Oggi c’è paura a baciarsi ed abbracciarsi, vivere e morire tintinnano di un suono diverso. Eppure Napoli è tornata argentina senza paura, qualcuno ha detto senza rispetto per i morti che contiamo giorno dopo giorno. Ma quella è Italia, questa è Italia”.

In città ieri, davanti allo stadio, “sfilavano tifosi in ordinato silenzio”, mentre sventolavano striscioni con la semplice scritta “Rossi gol”, conclude l’articolo.

