Calciomercato – Crolla il prezzo di Boga, il Napoli pronto all’assalto

Boga potrebbe lasciare il Sassuolo nella prossima sessione di calciomercato

Jeremie Boga è stato uno dei calciatori più chiacchierati e richiesti dell’ultima finestra di calciomercato ma le alte richieste dei neroverdi non hanno permesso un suo trasferimento. Così come viene evidenziato dal portale calciomercato.it, l’attaccante esterno è seguito da tante squadre, anche fuori Italia, ma a mostrare maggiore interesse è stato il Napoli. Il prezzo di Boga potrebbe certamente essersi abbassato vista la crisi economica che sta vivendo il calcio. Ieri sera, con il Benevento, era seduto in panchina, nonostante le assenze di Defrel e Caputo. Per strapparlo al Sassuolo serviranno comunque almeno 25 milioni di euro.

