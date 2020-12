Verso Napoli-Sampdoria – Le probabili formazioni in campo

Napoli-Sampdoria – Le probabili formazioni in campo: Insigne inamovibile

Qui Napoli – Archiviato il passaggio del turno in Europa League, il Napoli torna a concentrarsi sul campionato. La gara con la Sampdoria è molto importante per gli obiettivi prefissati e la formazione che scenderà in campo la si conoscerà solo dopo l’ultima rifinitura. Secondo la redazione di Sky Sport, in porta Ospina è favorito, ma Meret reclama un posto da titolare. In difesa rientrerà sicuramente Manolas al fianco di Koulibaly, mentre Mario Rui viene insidiato da Ghoulam. Sulla sinistra, Matteo Politano prenderà il posto occupato in Europa da Lozano. In attacco dovrebbe esserci Mertens, che anch’esso deve però fare attenzione alla candidatura di Petagna. Inamovibile Insigne.

NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.Gattuso

Qui Sampdoria – Ranieri dovrebbe confermare il 4-4-1-1, ma dovrà con tutta probabilità rinunciare a due elementi importanti. Lorenzo Tonelli e Manolo Gabbiadini si sono infatti allenati a parte anche nell’allenamento del venerdì e rischiano dunque di alzare bandiera bianca.