Ultim’ora – Sampdoria: Keita e Bereszynski out, Gabbiadini e Tonelli in forte dubbio

Verso Napoli-Sampdoria: in forte dubbio Gabbiadini e Tonelli

In vista della gara di domenica tra il Napoli e la Sampdoria, gli infortunati Keita e Bereszynski non faranno parte del gruppo che partirà alla volta del Vesuvio. In forte rischio ci sono anche Gabbiadini e Tonelli che hanno svolto il riscaldamento coi compagni prima di dedicarsi ad allenamenti specifici. Lo riporta il sito ufficiale dei blucerchiati.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Avv. Chiacchio: “Infortunio Osimhen? Il Napoli deve essere risarcito!”

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 11 dicembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Salvini minacciato ritira querela, antagonista prosciolto