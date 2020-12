Napoli-Sampdoria, Gattuso torna al 4-3-3: a riposo Zielinski e Fabian

Napoli-Sampdoria, l’undici di Gattuso

Napoli-Sampdoria, le ultime sull’undici di Gattuso che vedremo in campo domani pomeriggio, arrivano da Ciro Venerato, giornalista Rai, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Gattuso darà un turno di riposo a Zielinski e per questo tornerà al 4-3-3. Riposerà anche Fabian Ruiz, mentre Mertens dovrebbe essere confermato centravanti. Tra i pali dovrebbe giocare Meret, in difesa rientrerà Manolas al centro mentre i terzini non cambieranno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne

