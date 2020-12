UFFICIALE – Sampdoria, i convocati di Ranieri: c’è più di una defezione

Sampdoria i convocati di Ranieri: c’è più di una defezione

Sampdoria i convocati di Ranieri, per la trasferta sul campo del Napoli. L’allenatore blucerchiato ha diramato la lista dei convocati per la sfida al ‘Maradona’, nella quale non sono presenti Keita Baldé, Bereszynski e Prelec. Recuperati Tonelli e Gabbiadini, almeno per la panchina. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino: “Osimhen? Tornerà nel 2021, ma c’è qualche speranza per Napoli-Torino”

Bucchioni rivela: “Il Napoli ha già due nomi per giugno, avviate trattative riscatto Bakayoko”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cashback: Cgia, lotta all’evasione a favore dei ricchi