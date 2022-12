Corriere dello Sport – Contini, rientro bloccato: Giuntoli deve chiarire la posizione di Sirigu

Il rientro di Nikita Contini al Napoli non è ancora possibile, perché al momento la società avrebbe bloccato tutto. Giuntoli sta cercando di capire come si svolgerà la situazione di Salvatore Sirigu nelle prossime settimane.“Tutto fermo per il momento sul fronte del portiere: la posizione di Sirigu non è ancora chiara e così il rientro di Contini alla base, a sua volta in prestito alla Samp, è bloccato”.

Fonte foto: Instagram @nikitacontini

