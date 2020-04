Coronavirus, si pensa a un passaporto sanitario “salva-vacanze”

Coronavirus – Un passaporto sanitario “salva-vacanze” per consentire ai turisti di circolare nei Paesi dell’Unione Europea

Coronavirus – Secondo quanto riportato oggi da La Stampa, ci sarebbe una idea che si trova sul tavolo dei 27 ministri europei del turismo. L’obiettivo sarebbe quello di un passaporto “salva-vacanze”, ovvero un passaporto sanitario per consentire ai turisti di circolare nei Paesi dell’Unione Europea in estate. Serve, però, un’intesa fra tutti gli Stati membri. In alternativa, scatteranno accordi bilaterali, e così i Paesi colpiti più duramente dal Coronavirus, come l’Italia, rischiano di essere penalizzati.

