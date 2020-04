Calciomercato – Cavani ha deciso il suo futuro: c’è anche il Napoli!

Calciomercato – Cavani-Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato un importante retroscena che riguarda il Matador

Calciomercato – Edinson Cavani può tornare in Serie A. L’attaccante del PSG, ha già deciso il suo futuro: in caso di divorzio dal club parigino, le destinazioni gradite sarebbero Napoli o Madrid, sponda Atletico.

A riportarlo è Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha svelato proprio un’importante retroscena che riguarda l’attaccante uruguaiano: “In caso di divorzio con il Psg, Edinson Cavani ha in mente due squadre, Atletico Madrid e Napoli. Non c’è stato nessun contatto col Napoli, ma il Matador ha fatto sapere di avere queste due squadre in mente”.

