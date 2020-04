Ricciardi: “Il virus soffre il caldo umido: al sole a 24° ed alta umidità scompare”

Ricciardi sicuro, il virus soffre il caldo umido al sole a 24° ed alta umidità scompare in due minuti. Questo il frutto di uno studio fatto in America.

L’arrivo dell’estate potrebbe rivelarsi un arma in piu per combattere il Coronavirus. Ne è sicuro anche Walter Ricciardi, componente del comitato esecutivo dell’Oms e consigliere del Ministro Speranza, interventuo ai microfoni de La Stampa proprio per spiegare il frutto di uno studio americano:

Il virus soffre il caldo umido

“Uno studio presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido. Al chiuso, con 24° e 20% di umidità può resistere su una superficie per 18 ore, con 35° e un tasso di umidità dell’80% la sua permanenza non supera l’ora. Se poi si è al sole bastano 24° e lo stesso livello di umidità perché scompaia in due minuti. Poi vedremo a giugno quando con il caldo umido il virus potrebbe attenuarsi”

