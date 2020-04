FIFA – Può scattare il giallo per chi sputa sul campo da gioco

FIFA – E’ al vaglio la decisione di proibire ai calciatori di sputare in campo.

Il comitato medico della FIFA, considerando la saliva un vettore per la trasmissione del virus, suggerisce di vietare questa abitudine antigienica. A riportarlo è tuttomercatoweb:

“La FIFA potrebbe decidere di proibire ai calciatori di sputare in campo alla ripresa dei campionati e i trasgressori potrebbero essere ammoniti dagli arbitri. A suggerire l’idea il capo del comitato medico della FIFA, Michel D’Hooghe, che ai microfoni del Telegraph ha dichiarato: “È una cosa comune nel calcio e non è molto igienica”. Questo perché la saliva potrebbe restare a terra diverse ore e divenire un vettore per la diffusione del coronavirus. “Se la persona è infetta ma asintomatica, il virus è presente nella gola e può essere espulso nell’ambiente sputando” ha aggiunto il dottor Ian Bierley, virologo dell’Università di Cambridge.”

