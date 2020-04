Salvini contro De Luca: “Gioca a fare lo sceriffo penalizzando la regione”

Stando a quanto riportato dall’edizione online de Il Mattino, il senatore Matteo Salvini attacca il Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Secondo Salvini, De Luca gioca a fare lo sceriffo:

“«Le normative regionali e le ordinanze in Campania sono più efficaci sui social o nei talk show televisivi che nella vita reale. In concreto, complicano e penalizzano molte attività, come in nessun’altra regione italiana. Purtroppo qualcuno, per giocare a fare lo sceriffo – e lo dico senza voler fare polemiche – sta penalizzando molte aziende della regione». E’ duro l’attacco del leader della Lega, Matteo Salvini, in videoconferenza con i rappresentati delle categorie produttive della regione Campania, a Vincenzo De Luca. «Ho parlato con il sindaco di San Giuseppe Vesuviano – continua il senatore – e con molte aziende delle province campane e tutti mi confermano le difficoltà. Da queste conferenze ci aspettiamo una serie di indicazioni sulle quali lavorare per il bene della Campania e di tutti i cittadini campani».”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – De Luca chiarisce dopo la ‘fuga’ di ieri sera

Vaccino COVID-19 – Dall’Inghilterra, pronti a settembre

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: in Liguria altri 14 morti

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts