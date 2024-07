Osimhen, il Paris Saint-Germain vuole eliminare la clausola

Il Paris Saint-Germain starebbe cercando in tutti i modi di eliminare la clausola relativa all’attaccante Victor Osimhen.

Victor Osimhen sarebbe diventato ormai una priorità per il Paris-Saint Germain. Il club francese continua però ad essere frenato dalla clausola pari a 130 milioni di euro, stabilita dal club partenopeo. Di conseguenza starebbe facendo di tutto per eliminarla offrendo soluzioni alternative.

Di seguito le ultime riportate dall’odierna edizione de Il Corriere del Mezzogiorno:

“Il ritiro di Castel di Sangro si concluderà il 9 agosto e quindi c’è tutto il tempo per ridisegnare la squadra. Si attendono ancora novità dal fronte Osimhen. L’attaccante nigeriano, anche ieri acclamato dal pubblico a Dimaro Folgarida, ha l’accordo con il Paris Saint Germain, ma non c’è ancora quello tra i due club. La società francese sta cercando in tutti i modi di abbattere la clausola di 130 milioni fissata dal Napoli, offrendo contropartite tecniche che però non trovano il gradimento della società partenopea.”

